Быстрая пицца на багете: Высоцкая в нее для сочности натирает помидоры

Начинку хозяйки могут варьировать на свой вкус.

Когда совсем нет времени, но очень хочется пиццу, может помочь рецепт Юлии Высоцкой. Она предложила на шоу «Едим дома» НТВ свой способ приготовления вкусного блюда на багете.

Вместо кусочков томатов она также рекомендовала класть цукини или баклажаны.

Ингредиенты: багет, 9 черри, 100 граммов моцареллы для пиццы, 1 зубчик чеснока, 1 ветка базилика, 4 столовые ложки оливкового масла. На томатный соус: 1 томат, 2 ветки тимьяна, 1 столовая ложка оливкового масла, половинка чайной ложки сахара, соль, перец.

Багет разрезаем пополам, томат делим на две половины и вынимает сок с косточками, натираем, кожицу выбрасываем.

Разогреваем на сковородке оливковое масло, выкладываем мякоть томата, добавляем сахар, солим, перчим, бросаем сюда же листья тимьяна и, помешивая, прогреваем.

Сыр крупно натираем на терке. Чеснок чистим, разрезаем пополам и натираем им багет. Противень застилаем пергаментом, кладем багет, сбрызгиваем оливковым маслом, промазываем томатным соусом. Раскладываем половинки черри, посыпаем моцареллой, сбрызгиваем оливковым маслом опять. Запекаем в духовке минут 5 или 7. Листьями базилика украшаем готовое блюдо.

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