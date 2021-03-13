Три интересных рецепта блинов на Масленицу

В 2021 году Масленая неделя выпала на 8 - 14 марта.

Американские панкейки

Пышные оладьи с использованием разрыхлителя, традиционно подаются с медом и орехами.

НАДО (на 4 порции): 2 яйца · 200 мл

молока · 10 ст. ложек муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · 2 ст. ложки сахара · пакетик ванильного сахара · мед и орехи для подачи.

ГОТОВИМ:

В миску бьем яйца, добавляем молоко, сахар, ваниль и взбиваем. Добавляем муку и разрыхлитель. Получается довольно густое тесто. Жарим на толстой разогретой сковороде на среднем огне, формируя оладьи (первую сторону — под крышкой). Подаем порционно, сложив стопкой, полив медом и посыпав орехами.

Ажурные на кипятке

Пожалуй, самый простой рецепт с минимумом ингредиентов. Блины получаются очень тонкие, почти прозрачные.

НАДО (на 5 порций): 2 яйца · 1 стакан молока · 1 стакан кипятка · 1 стакан муки · 3 ст. ложки растительного масла · 3 ст. ложки сахара · 1/2 ч. ложки соли. По желанию: сливочное масло для смазывания.

ГОТОВИМ:

Яйца взбиваем с сахаром и солью. Добавляем молоко, перемешиваем. В несколько приемов вводим просеянную муку. Вливаем кипяток и масло, взбиваем массу. Тесто будет очень жидким, не пугайтесь. Жарим тонкие блины на разогретой сковороде.

С манкой на дрожжах

Блины получаются с крупными дырочками, средней толщины.

НАДО (на 2 порции): 100 г манной крупы · 180 г муки · 2 ч. ложки сухих дрожжей · 1 яйцо · 2 ст. ложки сахара · 1 щепотка соли · 3 ст. ложки подсолнечного масла · 400 мл теплой кипяченой воды.

ГОТОВИМ:

Наливаем в миску половину воды, всыпаем сахар и дрожжи, перемешиваем, оставляем на 10 минут. Добавляем манку, постепенно вводим муку, перемешиваем. Добавляем оставшуюся часть воды, перемешиваем и оставляем в теплом месте на 40 минут. Вбиваем в тесто яйцо, добавляем масло и перемешиваем.

Жарим блины на смазанной маслом или салом сковороде с двух сторон (первую сторону — под крышкой).

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