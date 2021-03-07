Очень нежные: рулетики из баклажанов и ветчины с творожной начинкой по рецепту Высоцкой

В ход идет также аппетитная ветчина.

Эти рулетики станут отличным дополнением к праздничному столу или особенному ужину, рецептом поделилась Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома».

Ингредиенты: 1 крупный баклажан, 250 г мягкого 1%-ного творога, 125 г сыра моцарелла, 100 г ветчины, ½ томата, маленький пучок тархуна, немного базилика, ½ зубчика чеснока, столовая лодка оливкового масла, щепотка сухого майорана, соль, перец.

Баклажан нарезаем вдоль тонкими ломтиками, поджариваем немного на гриле. Нарезаем мелко тархун. Чеснок давим ножом и измельчаем. Творог смешиваем с майораном, тархуном, чесноком, солим, перчим, размешиваем.

Моцареллу рубим на кусочки, смешиваем с творожной массой. Томат режем на кубики, солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом.

Ветчину нарезаем тонкими ломтиками, сверху кладем кусочек баклажана, потом начинку, сворачиваем в рулетики. Раскладываем по тарелкам, сверху украшаем томатной заправкой и измельченными листьями базилика.

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