«Все элементарно»: Олеся Судзиловская показала вариант быстрого и вкусного перекуса

Артистка публикует блюда, которые способен приготовить каждый на своей домашней кухне.

Телеведущая Олеся Судзиловская разместила новое видео кулинарной рубрики Sudziyummy на своей странице в Сети.

Знаменитость решила побаловать своих близких тостами. Именно их рецепт Олеся рассказала своим поклонникам.

«Чудесного всем дня! Рубрика Судзиями. Сегодня все элементарно, нужна только Ваша фантазия. Тосты Вашему вниманию!», — заявила Судзиловская.

Актриса взяла сковороду с ребристым дном. Такое покрытие обеспечило слегка поджаренному хлебу красивый «румянец». Далее знаменитость добавила на сковороду немного сливочного масла и смазала форму. А затем достала хлеб двух видов. Олеся крепко прижимала хлеб к сковороде, чтобы образовалась румяная корочка.

«Прекрасная идея для ваших деток, для утра, для всей вашей семьи. Я сделала несколько заготовок. Можно и перец, и травки, и всякие мягкие сыры, и соус можно приготовить», — отметила Олеся.

Первый вид тостов Судзиловская сделала с огурцами, мягким сыром и слабосоленым лососем. Второй тост она разнообразила авокадо, вареными яйцами и микрозеленью. Также артистка предложила смазать хлеб соусом, а к нему добавить бекон, огурцы и перцы. Для удобства она закрепила тосты шпажками.

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