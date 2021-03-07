Сочный салат с тунцом: узнайте, как его вкусно готовит шеф Ивлев

Закуска довольно простая, но при этом яркая и аппетитная.

Телеповар Константин Ивлев на своем YouTube-канале поделился простым и в то же время необычным рецептом салата с тунцом. Шеф рекомендовал использовать свежемороженую рыбу, которую нужно обжарить. Блюдо имеет сочность и яркий зеленый цвет, отлично подойдет к празднику.

«Вкусное, интересное, красивое блюдо!» — расхвалил свой салат ведущий «Адской кухни».

Ингредиенты: 120 г тунца свежемороженого, 30 г зеленого горошка, 30 г зеленой фасоли, 40 г брокколи, 100 г свежего шпината, 40 г салата кейл, 1 яйцо, 1 ч.л. столового уксуса, 3 г белого кунжута, 50 мл оливкового масла, соль и перец.

Овощи можно приобрести в замороженном виде, если не найдется свежих. Брокколи, салат кейл, горошек и фасоль отварить минуту в кипящей воде и быстро погрузить в ледяную воду. Так они сохранят свой красивый зеленый цвет.

С фасоли и гороха отрезать хвостики, крупно нарезать все овощи. Сварить яйцо пашот: в кастрюлю с водой добавить 7-9%-ный уксус (1 л на 1 ст. ложку). Яйцо аккуратно разбить в мисочку, чтобы сохранился желток. В кипящей воде закрутить воронку при помощи ложки. Вылить в середину воронки яйцо, отварить, достать шумовкой.

Филе тунца поперчить, посолить и пожарить с двух сторон. На это уйдет секунд по 20, охладить. Нарезать на длинные дольки.

Ранее бланшированные овощи немного поджарить на растительном масле. Добавить шпинат, посолить, поперчить.

На плоскую тарелку выложить овощи, сверху – тунца, посыпать кунжутом и вразместить яйцо пашот. Именно оно оттенит вкус рыбы и даст дополнительную сочность.

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