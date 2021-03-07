Нужно потомить в томатном соусе с маслинами: готовим сочные куриные ножки по рецепту Высоцкой

Голени получаются очень нежными и аппетитными на вид.

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома» поделилась рецептом куриных коленей в томатном соусе, такое мясо получается нежным и сочным. К тому же смотрится на столе очень аппетитно.

Ингредиенты: 8 куриных голеней, 1 луковица. 1 морковь, 1 сладкий перец, 6-8 томатов черри, 150 граммов маслин без косточек, 3 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки томатного соуса, 300 миллилитров воды, 1 столовая ложка муки, соль, черный перец, розмарин, специи для птицы — по вкусу.

Натереть голени приправами для курицы, поджарить на масле. Ножки убрать, отправить в эту же сковороду рубленый лук, жарить до прозрачности. Далее положить порезанную соломкой морковку, через пять минут – перчик. Влить воду, положить томатный соус, потомить, пока состав не загустеет. Бросить в конце малины, присыпать мукой, посолить, поперчить, размешать.

Выложить куриные ножки в кулинарную форму, залить их соусом, разложить половинки черри, отправить в духовку на 40-45 минут при 180 градусах. Готово!

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