Хрустящие бутерброды с тунцом: Высоцкая соединяет его с чесночным майонезом и жареным луком

В закуску актриса использует домашний соус, он делается просто.

Сегодня сделаем аппетитные бутерброды с консервированным тунцом по рецепту Юлии Высоцкой. Актриса озвучила его на шоу НТВ «Едим дома».

Ингредиенты: 150 граммов тунца консервированного, 4 кусочка хлеба, 1 лук-порей, 1 зубчик чеснока, 5 веток тархуна, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка соли. На майонез: половинка лимона, 1 желток, 250 миллилитров оливкового масла, столовая ложка винного уксуса, половинка чайной ложки дижонской горчицы, соль.

Сделаем майонез. Выжимаем из половинки лимона столовую ложку сока. Желток комнатной температуры взбиваем вместе с горчицей блендером. Начинаем потихоньку вливать масло, как только масса загустеет, добавляем уксус, взбиваем немного еще, вводим лимонный сок, размешиваем.

Белую часть лука рубим и обжариваем на растительном масле. Чеснок растираем в пюре, зелень мелко шинкуем.

Тунец измельчаем, соединяем с парей ложек майонеза, чесноком и тархуном, разминаем вилкой.

Хлеб обжариваем на растительном масле. Раскладываем по нему рыбную начинку, сверху делаем слой порея. Готово! Красиво, необычно и аппетитно!

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