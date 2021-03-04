Кружевные: Наталия Антонова поделилась рецептом блинов с дрожжами

В преддверии Масленицы, которая в этом году начнется 8 марта, Наталия Антонова решила поделиться своим секретом приготовления кружевных блинов. Чтобы они получились красивыми, актриса добавляет в тесто дрожжи и дает ему подниматься три раза.

Ингредиенты: молоко (теплое) 1 л., мука 500 г., 2 яйца, дрожжи (сухие) 1 пачка (8-11 г.), растительное масло 3 ст.л., соль 1 ч.л., сахар — 2 ст.л. + 1 ч.л.

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Способ приготовления: от общего количества молока взять 100 мл, нагреть немного, добавить 1 ч.л. сахара и пакетик дрожжей. Перемешать и оставить до появления пузырьков. Если дрожжи свежие, это займет 5-7 минут. В это время взбить яйца с солью и сахаром. Влить теплое молоко. И сюда же выложить дрожжевую пену. Постепенно добавить просеянную муку и хорошо перемешать венчиком. Оставить тесто в теплом месте до подъема (от 15 до 30 минут).

Когда тесто хорошо поднимется – перемешать и снова дать тесту «подойти». Через 20 минут тесто снова перемешать и снова оставляю. После третьего подъема добавить растительное масло. А после четвертого подъема уже можно выпекать блины. Тесто снова перемешать. Оно получается нежное и воздушное, с мелкими пузырьками.

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