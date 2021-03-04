Быстро и вкусно: Кожевникова поделилась рецептом ужина для семьи на скорую руку

Многодетная актриса Мария Кожевникова подсказала своим подписчицам в Instagram, как можно быстро и вкусно накормить всю семью, особенно, когда на стояние за плитой нет и часа. На помощь 36-летней артистке в такой ситуации приходят готовые шарики из индейки, которые можно купить в гипермаркете.

Звезда «Универа» рассказала, что обжаривает такие шарики на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки, а потом отправляет их в разогретую на 180 градусов духовку на 15–20 минут. Пока мясо доводится до готовности, женщина делает простой соус, смешивая сметану (или йогурт без добавок), протертый чеснок и зелень. Соль и перец добавляются по вкусу.

Кожевникова отметила, что к такому блюду подойдет любой гарнир. Она же подает готовые шарики с овощным салатом, который очень любят ее дети.

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