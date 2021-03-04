Куриные ножки в сливочно-лимонной заливке: как приготовить их нежными, рассказала Высоцкая

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома» поделилась необычным рецептом приготовления куриных голеней. Актриса предложила их запечь под лимонно-сливочной заливкой. Вкус у блюда получается изысканным.

Ингредиенты: 8 куриных голеней, 200 мл сливок 20 %, лимон, 2–3 зубчика чеснока, 50 г сыра твердого, 2 ст. ложки сливочного масла, соль, мускатный орех и перец.

Растопить на сковородке ложку сливочного масла, обжарить натертые солью и черным перцем голени. Переложить в кулинарную форму. В сковородку доложить масло и поджарить на нем крупно нарезанный чеснок в течение минуты. Влить теплые сливки, добить сок половинки лимона и цедру с него. Довести до кипения, высыпать тертый сыр и расплавить его.

Добавить щепотку мускатного ореха. Между куриными ножками разложить кусочки второй половинки лимона (кружками), залить все горячим сливочным соусом. Поставить форму в духовку, запекать 30 минут на 200 градусах. При подаче на стол посыпать зеленью.

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