Много масла в луке и вареное мясо: Ивлев раскрыл секрет вкусных макарон по-флотски

Константин Ивлев рассказал своим подписчикам, как он готовит вкусные макароны по-флотски. Телеповар долго варит говядину, а потом прокручивает ее и смешивает с луком и маслом, получается очень сочный и нежный состав, который отлично сочетается с лапшой. Свой рецепт ведущий шоу «На ножах» называет «настоящим».

Ингредиенты: 1 кг голяшки говядины (обязательно с жировыми прослойками), луковица и морковка (для варки), 300 г макарон, 150 г сливочного масла, 100 г лука (в состав), немного петрушки, соль и перец.

Отварить мясо с морковкой и луком (целиком), на это уйдет около двух часов. Прокрутить мясо в мясорубке. Лук нашинковать и поджарить на сливочном масле, смешать с мясом. Отварить макароны (лучше длинные и круглые). Смешать все в одной кастрюле, посолить и поперчить по вкусу, посыпать рубленой петрушкой. Немного потомить на плите.

«Запах просто бомбический!» — похвастался Константин.

И с удовольствием отведал собственных макарон по-флотски.

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