Сочные бутерброды от Высоцкой: цукини смешиваем со шкварками и запекаем на хлебе под сыром

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» на НТВ рассказала, как она делает сочные бутерброды с цукини и сырной корочкой. Ей понравилось сочетание кабачка и шкварок из грудинки. Звезда уверена, что оно придется по вкусу и другим.

Ингредиенты: 2 буханки хлеба, 1 цукини, 100 г грудинки с мясной прослойкой, 50 г сыра твердого, 3 ветки тимьяна, половинка веточки мяты, 2 ложки оливкового масла, соль, перец.

Делаем тосты из хлеба на сковороде-гриль или в тостере, сбрызгиваем оливковым маслом. Нарезаем мелко грудинку, обжариваем до шкварок. Рубим мелкой соломкой цукини. Смешиваем, перчим, добавляем тимьян и припускаем на сковороде минуту или две. Сыр нарезаем тонкими хлопьями.

Раскладываем по хлебу нашу начинку, посыпаем сыром и ставим в духовку минуты на две на функции «гриль». Сыр расплавится и бутерброды станут сочными и аппетитными! Подавать горячими.

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