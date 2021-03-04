«Это шедевр!»: как готовит аппетитные блинные роллы с селедочной начинкой Высоцкая

Яйцо и зелень отлично сочетаются с рыбой, считает актриса.

В преддверии масленичной недели, да и 8 Марта тоже – самое время познакомиться с рецептом от Юлии Высоцкой, который она обнародовала на шоу «Едим дома» на НТВ. Актриса делает мягкие блины, фарширует их селедочно-яичной начинкой и нарезает на роллы.

«Это просто шедевр!» — утверждает она.

При этом уточняет, что фаршировать эти блины можно чем угодно, хоть тушеной капустой или мясом.

Ингредиенты: мука пшеничная — 1 ½ стакана, яйца куриные — 2 шт., масло сливочное — 50 г, молоко — 300 мл, сахар коричневый — 1 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., соль морская — 1 щепотка. На начинку: сельдь филе — 200 г, яйца куриные — 2 шт., небольшой пучок укропа -1 шт., сметана жирная – 2 ст. л.

Взбиваем при помощи миксера 2 яйца с сахаром и солью, вливаем половину молока, опять взбиваем. Высыпаем муку, вливаем остатки молока, растопленное сливочное масло, взбиваем. Оставляем тесто настаиваться.

В это время приготовим начинку. Вареное яйцо, рыбу, укроп порубим мелко, смешаем со сметаной.

Пожарим блинчики, положим на середину начинку, свернем в ролл и нарежем наискосок. Готово!

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