Хрустящие бутерброды с селедочкой: Высоцкая кладет в них соленый огурчик и яйцо

Редкий российский гражданин не любит селедку, а уж от закуски с ней нашего человека просто за уши не оттащишь. В этом уверена Юлия Высоцкая, которая специально для таких гурманов рассказала на шоу «Едим дома» НТВ рецепт хрустящих бутербродов.

Ингредиенты: 2 куска хлеба (черный или белый), 2 филе селедки, 2 яйца, 1 соленый огурец, половинка яблока, половинка луковицы, чайная ложка каперсов, веточка укропа, немного оливкового масла, чайная ложка светлого уксуса, чайная ложка горчицы в зернах, чайная ложка меда, перец, соль.

Сварим для начала яйца пашот. Для этого вскипятим воду, добавим уксус и венчиком закрутим небольшой водоворот. В центр его аккуратно выльем яйцо, убавим огонь и проварим минуты 2–3. Шумовкой достанем на салфетку. Также поступим со вторым яйцом.

Затем подсушим кусочки хлеба на сковороде гриль или в тостере, сбрызнем оливковым маслом.

Мелко нарубим сельдь, лук, огурцы и яблоко. Смешаем, добавим одно яйцо пашот, каперсы, укроп, мед, уксус, горчицу, поперчим, посолим. Хорошенько вымешаем и разложим по кусочкам хлеба. Один бутерброд украсим оставшимся яйцом пашот. Готово! Вкусно и ароматно.

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