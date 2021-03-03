Вместо теста – картошка: как готовит нежные пирожки с мясом Высоцкая

Юлия Высоцкая разбила стереотип о пирожках с мясом на шоу НТВ «Едим дома». Она предложила приготовить их с картошкой, причем пюре из клубней нужно класть не внутрь выпечки, а использовать его вместо теста. Этот рецепт звезда подсмотрела в литовской кухне, добавив в него некоторые авторские нотки.

Ингредиенты: 2 кг картошки, 2 яйца, 100 г муки пшеничной, 60 г муки кукурузной, 3 ст. л. масла растительного. Для начинки: 500 г говяжьего фарша, луковица, 3 ст. л. овощного бульона, 2 ст. л. оливкового масла, 6 горошин перца, 4 зерна кардамона, 1 ч. л. кориандра, ½ ч. л. тмина, 1 гвоздика, соль, перец.

Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов. Картошку запекаем в печи 40–60 минут, достаем, разламываем на кусочки, добавляем яйца, 70 г пшеничной муки и вымешиваем до однородного состояния (лучше всего на комбайне при помощи насадки для теста).

Кардамон, тмин, кориандр, гвоздику и перец растираем в ступке. На сковороде жарим нарезанный лук, добавляем фарш, специи, солим, в конце вливаем бульон и тушим минут 10 до готовности.

Далее лепим пирожки. Берем картофельную массу, делаем колобок, обваливаем в муке, потом сжимаем и получаем лепешку, кладем в середину фарш, заворачиваем края. У нас получается картофельная лепешка с мясом внутри.

Обваливаем каждый пирожок в кукурузной муке и жарим до золотистого цвета. Подаем к столу со сметаной.

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