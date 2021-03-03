Филе потушим в молоке и горчице: сочная курица под картофельно-сырной шапкой от Высоцкой

Приятное и простое блюдо для семейного ужина.

Юлия Высоцкая в своем кулинарном аккаунте «Едим дома!» поделилась рецептом сочной курицы под картофельно-сырной шапкой. Сочетание ингредиентов простое, к тому же нравится многим, а горчично-молочный соус дарит блюду особенный вкус.

Ингредиенты: картофель — 6 шт., куриное филе — 300 г, лук репчатый — 1 шт., горчица — 2 ч. л., молоко — 150 мл, сливочное масло — 30 г, растительное масло — 1 ст. л., сыр — 50 г, соль — 1 ½ ч. л.

Сварить картошку до готовности, сделать пюре со 100 мл теплого молока и маслом.

Нарезать филе на кубики, нашинковать мелко лук. Курятину обжарить 8–10 минут на растительном масле. Добавить лук, горчицу, соль и оставшееся молоко. Перемешать.

Переложить мясо в кулинарную форму вместе с соусом, покрыть слоем картошки, запекать 25–30 минут при 180 градусах в духовке. Достать, посыпать натертым сыром и вернуть в печь. Запекать еще 10 минут. Готово! Красиво и вкусно!

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