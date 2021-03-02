Она еще и готовит! Певица Asti поделилась рецептом традиционного итальянского блюда

Певица Asti, как выясняется, не только прекрасно поет. Она еще и гурман, но при этом умеет готовить очень вкусно. Любимая кухня Анны – итальянская.

«Если выбирать между пастой и овощами я выберу, конечно же, пасту. Во мне живет итальянская женщина, которая без ума от этой кухни», — призналась Asti в Instagram.

Певица поделилась рецептом пасты с тунцом, которую прекрасно готовит сама.

Понадобится: паста, лук или чеснок, оливковое масло, две баночки тунца, помидоры или томатная паста, соль, специи, сыр.

Способ приготовления: отвариваем пасту до состояния альденте (тут нужно читать упаковку, зависит от производителя). Пока паста варится, мелко нарезаем лук/чеснок, обжариваем на оливковом масле. Туда же добавляем 2 баночки тунца в собственном соку (сок сливаем в раковину). Спустя 5-7 мин добавляем помидоры без кожицы (можно томатную пасту). Тушим 10-15 мин, соль и специи по вкусу (я немного солю, но тунец и так достаточно соленый, перчу, добавляю орегано немного). Затем добавляем нашу пасту, перемешиваем, тушим пока соус немного не впитается в макарошки. Посыпаем сыром и подаем к столу.



Важно!

Чтобы паста была вкуснее я не жалею сыра, использую твердые сорта. Можно украсить веточкой базилика или петрушки, или нарезать зелень мелко и посыпать блюдо.

Смотрите также