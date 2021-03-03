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Клубничное ризотто с шоколадом: это блюдо можно смело готовить на 8 Марта

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло всего 194 рубля.

Клубничное ризотто с шоколадом: это блюдо можно смело готовить на 8 Марта
Клубничное ризотто с белым шоколадом. Фото: СТС

Ингредиенты

  • Рис «Жасмин» 160 г (23 р.)
    Клубника замороженная 220 г (67 р.)
    Вино белое сухое 50 мл (24 р.)
    Сливочное масло 40 г (20 р.)
    Сливочный сыр 1,5 ст. ложки (13 р.)
    Сахар 2 щепотки (1 р.)
    Пармезан 30 г (31 р.)
    Белый шоколад 20 г (12 р.)
    Бальзамический уксус 1 ч. ложка с горкой (3 р.)
    Соль
    Свежая клубника для украшения

Итого: 2 порции = 194 р., 1 порция = 97 р.

Приготовление

Слегка обжариваем рис на сливочном масле в сотейнике. Далее вливаем вино и перемешиваем.

Фото: СТС

После – добавляем воду и как только рис ее в себя впитал – подливаем снова.

Фото: СТС

Таким образом, доводим рис до полуготовности, добавляем сливочный сыр, щепотку соли, 2 щепотки сахара, замороженную клубнику и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Совет от шефа: «В течение всего приготовления следите за консистенцией риса, постоянно добавляя воду. Ризотто должно быть приготовлено «аль денте»».

В самом конце в рис засыпаем тертый «Пармезан», 30 грамм сливочного масла, перемешиваем и снимаем с плиты.

Фото: СТС

Сверху посыпаем тертым белым шоколадом.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Ризотто с клубникой нужно сразу украшать и подавать».

Приятного аппетита!

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