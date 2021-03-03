Клубничное ризотто с шоколадом: это блюдо можно смело готовить на 8 Марта

Ингредиенты
- Рис «Жасмин» 160 г (23 р.)
Клубника замороженная 220 г (67 р.)
Вино белое сухое 50 мл (24 р.)
Сливочное масло 40 г (20 р.)
Сливочный сыр 1,5 ст. ложки (13 р.)
Сахар 2 щепотки (1 р.)
Пармезан 30 г (31 р.)
Белый шоколад 20 г (12 р.)
Бальзамический уксус 1 ч. ложка с горкой (3 р.)
Соль
Свежая клубника для украшения
Итого: 2 порции = 194 р., 1 порция = 97 р.
Приготовление
Слегка обжариваем рис на сливочном масле в сотейнике. Далее вливаем вино и перемешиваем.
После – добавляем воду и как только рис ее в себя впитал – подливаем снова.
Таким образом, доводим рис до полуготовности, добавляем сливочный сыр, щепотку соли, 2 щепотки сахара, замороженную клубнику и тщательно перемешиваем.
Совет от шефа: «В течение всего приготовления следите за консистенцией риса, постоянно добавляя воду. Ризотто должно быть приготовлено «аль денте»».
В самом конце в рис засыпаем тертый «Пармезан», 30 грамм сливочного масла, перемешиваем и снимаем с плиты.
Сверху посыпаем тертым белым шоколадом.
Совет от шефа: «Ризотто с клубникой нужно сразу украшать и подавать».
Приятного аппетита!