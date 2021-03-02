«10 минут и у вас шикарное блюдо!»: Ивлев рассказал, как он вкусно сочетает кальмаров с креветками

Морепродукты варятся буквально минуту, а потом их нужно немного потушить с луком и чесноком.

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу «Ивлев-шеф» рассказал, как он готовит морепродукты в томатном соусе с чесноком и зеленью.

«Таким блюдом вы точно сумеете удивить своих друзей и близких!» — заявил ведущий шоу «На ножах».

Ингредиенты: 100 г кальмаров, 120 г вонголе (морской петушок), 100 г тигровых креветок, 2 зубчика чеснока, 40 г лука, 40 мл оливкового масла, 1 г базилика.

Кальмары и креветки почистить. Включить заранее кран с холодной водой, поставить на плиту кастрюлю с водой. Когда закипит, бросить кальмары, варить минуту, быстро достать и окунуть в ледяную воду из-под крана. Так они станут мягкими моментально.

Далее в ту же воду бросить креветки. Готовить по тому же принципу.

Кальмаров нарезать широкими кольцами. Чеснок помять, лук нарезать мелким кубиком. Вонголе телеповар использовал готовые, поэтому только разморозил продукт.

На сковороду налить немного оливкового масла, бросить чеснок и слегка прижарить. Долго не надо, иначе будет неприятный вкус. Положить лук, обжарить до прозрачности. Добавить морепродукты, посолить, пожарить буквально минуту, приправить томатным соусом. Немного потушить. Выложить на тарелку и посыпать зеленью базилика. Готово!

«10 минут и у вас шикарное блюдо. Это очень вкусно!» — похвастался Ивлев.

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