Яичный пирог с сыром и томатами: Высоцкая готовит его без муки и добавляет жареный бекон

Тем, кто не любит тесто, это блюдо должно понравиться.

Для тех, кто не любит тесто или не хочет долго возиться у плиты, Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ предложила приготовить пирог на основе яиц, без муки. Ингредиенты жарятся и заливаются сырым омлетом. Сочетание томатов, шкварок из бекона и сыра — это кулинарная классика, оцените его и вы.

Ингредиенты: 800 граммов томатов, 200 граммов сыра, 8 куриных яиц, 100 граммов сметаны, 100 граммов бекона, луковица, 5 зубчиков чеснока, 7 столовых ложек оливкового масла, немного прованских трав, майоран, перец, соль.

Томаты нарезаем на дольки, укладываем в глубокий противень, поливаем 4–5 ложками оливкового масла, посыпаем майораном, прованскими травами, рубленым чесноком. Выпекаем 20–30 минут на 160 градусах в духовке.

Лук нарезаем кольцами, обжариваем на оливковом масле, достаем на бумажную салфетку. Туда же отправляем нарезанный бекон, делаем шкварки, достаем также на салфетку.

Четверть томатов протираем через сито, остальное оставляем в духовке, включаем гриль и доводим до готовности еще минут пять.

Сыр нарезаем кубиками. Яйца с солью и перцем взбиваем. Смешиваем их с сыром (несколько кусочков оставляем), сметаной, томатным пюре, луком, беконом, помидорами запеченными.

Смазываем кулинарную форму маслом, выливаем туда яичную массу, раскладываем поверху сыр, выпекаем в духовке минут 40 до готовности. Такой пирог едят горячим.

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