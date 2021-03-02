Вкусный пирог без муки: Высоцкая натирает картошку, жарит с луком и запекает с сыром

Юлия Высоцкая предложила приготовить на шоу НТВ «Едим дома» картофельный пирог с сыром без использования муки. Делается он за считанные минуты.
Ингредиенты: 5 картошек, 1 лук-порей, 100 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки растительного масла, столовая ложка сливочного масла, перец, соль.
Духовку разогревам на 200 градусах. Белую часть лука нарезаем полукольцами, тушим на сливочном масле. Картошку натираем на крупной терке. Смешиваем, солим, перчим.
Разогреваем в толстостенной сковороде растительное масло, выкладываем нашу массу, приминаем, чтобы получился круглый толстый блин. Жарим 2–3 минуты на сильном огне без крышки, сбавляем температуру, накрываем крышкой, готовим минут 10 еще. Потом переворачиваем и жарим точно так же с другой стороны.
Посыпаем тертым сыром ставим в духовку минуты на две, чтобы сыр аппетитно расплавился и растекся по картофельному пирогу. Подаем со сметаной или любимым соусом.