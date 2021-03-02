И к празднику, и на перекус: ароматные бутерброды с селедочным маслом на гренках по рецепту Высоцкой

Основа блюда может долго храниться в холодильнике.

Жители постсоветского пространства помнят вкус селедочного масла, которое продавалось практически в каждом магазине. Для жителей СССР это был отличный перекус на все случаи жизни. Юлия Высоцкая предложила сделать улучшенный вариант закуски, которую, впрочем, тоже можно долго хранить в холодильнике, упаковав в хороший контейнер.

больше по теме Кальмары как в ресторане: для аромата Высоцкая начиняет их зеленью и чесноком Они очень быстро жарятся и красиво выглядят.

Бутерброды на гренках с селедочным маслом смогут украсить любой стол, даже праздничный. Обычно эта закуска нравится всем.

Ингредиенты: ½ буханки любого хлеба, 2 филе сельди (около 150 граммов каждое), 200 граммов сливочного масла, 2 яйца, лимон, ½ красной луковицы, по веточке петрушки и укропа, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки каперсов, 2 столовые ложки оливкового масла, ½ чайной ложки горчицы, перец, соль.

Яйца варим вкрутую, разминаем вилкой. Лук мелко рубим, обдаем кипятком. Чеснок растираем в пасту с солью. Селедку нарезаем мелко. Зелень мелко рубим, из лимона выжимаем сок.

Все смешиваем с мягким сливочным маслом, добавляем горчицу, оливковое масло, каперсы, перец. Выкладываем в фольгу и отправляем в холодильник на пару часов.

Жарим на сухой сковороде или в тостере гренки, намазываем маслом, подаем к столу.

Хранится масло в холодильнике около четырех дней. С успехом состав на селедочное масло можно нарубить и смешать в комбайне, уточнила также Высоцкая.

Смотрите также