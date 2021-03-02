Кальмары как в ресторане: для аромата Высоцкая начиняет их зеленью и чесноком

Они очень быстро жарятся и красиво выглядят.

Юлия Высоцкая на кулинарном шоу НТВ «Едим дома» рассказала, как она готовит кальмаров. Моллюски получаются мягкими, очень аппетитными на вид и необыкновенно ароматными. Петрушка и чеснок — это прекрасное сочетание, считает звезда.

Кальмары жарятся в вине, которое наделяет их великолепным вкусом, при этом алкоголь выпаривается полностью.

Ингредиенты: 8 тушек кальмаров с щупальцами, 1 лимон, 1 желток, 1 ветка петрушки, 2 ветки розмарина, 2 зубчика чеснока, 100 миллилитров вина белого сухого, 4 столовые ложки оливкового масла, перец, соль.

Подготовим кальмаров, помоем, почистим, отрежем щупальца и нарубим их мелко, смешаем с рубленым чесноком, столовой ложкой розмарина и небольшим количеством петрушки. Соединим с парой ложек оливкового масла, желтком, щепоткой соли, перца, размешаем.

Получившимся фаршем начиняем тушки кальмара, скрепляем края зубочистками. Обжариваем на оливковом масле. Вливаем вино, выпариваем на сильном огне, накрываем крышкой и на низких температурах тушим минут 20–25.

Подаем к столу с дольками лимона, и посыпав петрушкой.

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