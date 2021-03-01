Высоцкая рассказала, как приготовить лосося на гриле по-мароккански

В новом выпуске кулинарной программы «Едим дома» на канале НТВ актриса Юлия Высоцкая рассказала о рецептах, которые привезла из солнечного Марокко. Одним из них был лосось, запеченный на гриле.

Ингредиенты:

2 стейка лосося на коже,

1 лимон,

2 зубчика чеснока,

2 веточки свежей кинзы,

2 столовые ложки жирного йогурта,

2 столовые ложки оливкового масла,

половина чайной ложки зиры;

половина чайной ложки кориандра,

щепотка сушеного розмарина,

щепотка свежемолотого черного перца,

щепотка морской соли.

Зиру, кориандр, розмарин и соль нужно измельчить в ступке, добавить очищенные зубчики чеснока и растереть все в пасту. Затем ее следует поперчить, влить оливковое масло и перемешать. Цедру лимона натираем на мелкой терке, потом из одной половинки выжимаем столовую ложку сока, а другую разрезаем на дольки. Цедру и сок лимона, а также йогурт добавляем в заправку и все перемешиваем.

Этой смесью стоит смазать стейки лосося перед тем, как выложить их на разогретую сковороду для гриля кожей вниз. Обжариваем рыбу со всех сторон до готовности, а перед подачей на стол украшаем веточкой кинзы и дольками лимона.

Смотрите также: