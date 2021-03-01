Аппетитная закуска от Высоцкой: картошку в мундире начиняем копченой рыбой, творогом и зеленью

Такое простое блюдо можно подать даже на праздничный стол.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» предложила приготовить необычную и в то же время очень простую закуску на основе запеченной картошки в мундире. Если ее начинить аппетитной смесью из копченой рыбы и творога, она превратится в настоящий деликатес. В ход может пойти как минтай, так и скумбрия.

Ингредиенты: 2 большие картошки, 200 граммов копченой рыбы, 6 ложек творога, 1 лайм, ветка укропа, 1 ветка шнитт-лука (или зеленого), 2 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка сливочного масла, перец, соль.

Заранее прогреваем духовку до 180 градусов. Картошку моем, запекаем в кожуре целиком. Готовые клубни разрезаем вдоль пополам, кладем на противень, солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом. Немного прогреваем в духовке.

Рубим зелень. С лайма снимаем цедру, выжимаем столовую ложку сока. Творог разминаем, солим, перчим, кладем сливочное масло, цедру, укроп, размешиваем.

Рыбу разбираем на кусочки. Вынимаем ложкой из горячей картошки мякоть, делая «лодочки». Эту мякоть не выбрасываем, а кладем ее в творог, вместе с рыбой размешиваем начинку. Раскладываем ее в выемки картошки, посыпаем рубленым луком. Закуска вкусна как теплой, так и холодной.

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