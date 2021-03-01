Для праздника и настроения: как вкусно потушить капусту с шампанским, рассказала Высоцкая

Также актриса добавляет в блюдо изюм.

В преддверии 8 Марта — самое время изучить необычный рецепт Юлии Высоцкой. На шоу НТВ «Едим дома» она научила тушить капусту в шампанском и с изюмом. Такой стильный гарнир станет отличным дополнением к мясу.

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Вместо знаменитого французского вина можно взять любое игристое белое или даже пиво. Противники алкоголя могут не беспокоиться – спирт выпарится, а вкус останется.

Ингредиенты: кочан капусты, 2 горсти изюма, 150 миллилитров шампанского брют, столовая ложка сливочного масла, столько же оливкового, щепотка мускатного ореха, соль.

Шинкуем тонко капусту. Разогреваем в толстостенной сковородке смесь растительного и сливочного масел, бросаем капусту и изюм, размешиваем, солим. Томим под крышкой. Затем вливаем шампанское и делаем сильный огонь, выпариваем алкоголь. Добавляем мускатный орех, размешиваем, плиту выключаем. Готово!

Высоцкая говорит, что у такой капусты очень приятный чуть терпкий вкус и нежный аромат.

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