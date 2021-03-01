Тает во рту: Антонова рассказала, как с легкостью делает домашнюю пахлаву

Актриса Наталия Антонова предложила своим поклонникам порадовать близких вкусной домашней пахлавой. Ореховый десерт получается тающим во рту, но имеет один недостаток: трудно потом от него оторваться.

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Ингредиенты на тесто: 180 граммов сливочного масла, 3 желтка, 1 стакан сметаны (250 мл), около 3 стаканов муки, 10 граммов ванильного сахара, 10 граммов разрыхлителя. На начинку: 300 граммов грецких орехов, 4 белка, 300 граммов сахара. Для пропитки и украшения: 80 граммов половинок грецкого ореха, 1 желток, 50 граммов сливочного масла, 5 столовых ложек меда.

Для теста масло натираем на терке, смешиваем с мукой (3 стакана), растираем в крошку руками. Добавляем ванильный сахар и разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем желтки, сметану, замешиваем. Тесто должно получиться мягким и липким.

Разделяем его на пять частей, при этом две делаем немного больше. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минут на 40.

На начинку измельчаем в среднюю крошку орехи. Смешиваем с ними сахар и белки.

Далее берем одну из больших частей теста, раскладываем ее по форме, которая заранее застелена пергаментом, распределяем по тесту четверть начинки. Кладем сверху кусочек теста поменьше, вновь распределяем начинку. Далее опять следует слой из куска теста поменьше. И так действуем до конца, завершая вторым большим кусочком теста. Тупой стороной ножа скрепляем края теста. Смазываем поверхность желтком, надрезаем верхний слой на ромбы.

Распределяем по верху половинки орехов и ставим в заранее разогретую духовку (180 градусов) на 40 минут. Нарезаем пахлаву горячей по заготовке в виде ромбов.

Смешиваем мед с маслом для пропитки и промазываем пахлаву этим составом. Отправляем в духовку еще раз, держим минут пять. Даем пахлаве остыть и подаем к столу!

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