Простенький аппетитный пирог: Высоцкая смешивает тесто с рыбой и жареным луком

А потом ставит в духовку и запекает.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» поделилась рецептом очень простого пирога. Приятно, что в него идет абсолютно любая рыба, которую она вместе с жареным луком смешивает с тестом. То есть никаких коржей и прослоек. Быстро, вкусно, аппетитно!

Ингредиенты: 250 граммов филе рыбы, 200 граммов муки, 100 граммов твердого сыра, 3 яйца, 1 луковица, 20 граммов масла сливочного, 10 миллилитров молока, 2 столовые ложки растительного масла, 7 граммов сухих дрожжей, по шепотке перца и соли.

Духовку разогреваем до 170 градусов. Лук нарезаем полукольцами, чуть обжариваем на сливочном масле. Рыбу нарезаем на кусочки в 1–1,5 см и обжариваем с минуту вместе с луком.

Яйца взбиваем с щепоткой соли, вливаем растительное масло, молоко. Муку смешиваем с дрожжами, отправляем сюда же, размешиваем. Соединяем с рыбой и луком, размешиваем. Натираем мелко сыр, высыпаем сюда же, размешиваем, ставим в тепло подниматься.

Через 40 минут берем форму, смазываем маслом, выкладываем тесто. Выпекаем минут 20–25 до готовности. По словам Высоцкой, подавать такой пирог к столу лучше холодным.

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