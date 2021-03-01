«Как это вкусно!»: готовим воздушный пирог в шоколадной пропитке простым способом Высоцкой

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ предложила испечь бостонский пирог из простых ингредиентов. Следуя инструкциям звезды, его может сделать каждая хозяйка. Выпечка получается воздушной, нежной, а сочетание шоколада и миндаля дарит волшебный вкус.

Ингредиенты: 140 граммов муки, 180 граммов сливочного масла, 3 яйца, 140 граммов сахара, 50 граммов миндаля, 10 граммов разрыхлителя. На крем: 100 граммов сахара, 3 яичных желтка, 250 миллилитров молока, 100 миллилитров сливок, 2 столовые ложки крахмала, чайная ложка сливочного масла, половинка чайной ложки ванильного экстракта. На глазурь: 100 граммов черного шоколада, 100 миллилитров сливок.

Духовку заранее прогреваем до 180 градусов. Муку смешиваем с разрыхлителем. Масло за час достаем из холодильника, 170 граммов взбиваем со 140 граммами сахара, по одному вводим яйца и высыпаем потихоньку муку с разрыхлителем.

Форму выстилаем кулинарной бумагой, пропитываем маслом, выливаем тесто, выпекаем минут 15–20, выключаем, оставляем в духовке еще на 10 минут.

В сотейнике кипятим 200 миллилитров молока и 100 миллилитров сливок. Взбиваем 100 граммов сахара и желтки. Крахмал разводим в оставшемся холодном молоке. Непрерывно размешивая, вводим в желтково-сахарную массу горячее молоко со сливками, добавляем крахмал и ванильный экстракт. Ставим на горячую плиту и, продолжая помешивать, прогреваем до тех пор, пока крем не станет густым. Убираем с огня, добавляем ложку сливочного масла, хорошенько размешиваем.

Для глазури смешиваем шоколад с остатками сливок, прогреваем на плите.

Корж разрезаем вдоль, пропитываем нижний слой крема, накрываем вторым слоем, промазываем весь пирог шоколадной глазурью. Измельчаем миндаль, посыпаем им. Отличный десерт готов!

«Как это вкусно!» — восхитилась Юлия Высоцкая.

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