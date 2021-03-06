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Чем порадовать женщин 8 Марта, если вы тот еще кулинар

Простые и вкусные рецепты блюд.

Чем порадовать женщин 8 Марта, если вы тот еще кулинар
Фото: Shutterstock

Простейшая курица

Фото: Shutterstock

Пицца для вас все же сложновата? А курочка все равно получится, обещаем. Несмотря на 1 кг соли, птица не будет пересоленной.

НАДО (на 2 порции): 1 целая курица весом 1,5 — 2 кг · 1 кг крупной соли (не йодированной). Всё! По желанию: 1 лимон.

ГОТОВИМ:

  1. Соль выкладываем прямо на противень, застеленный фольгой (чтобы потом его не мыть).
  2. Курицу моем, сушим бумажными полотенцами досуха.
  3. Выкладываем курицу на солевую подушку.
  4. По желанию кладем внутрь курицы вымытый лимон целиком.
  5. Запекаем при температуре 180 °С из расчета 45 мин. на 1 кг веса (то есть курица весом 1,5 кг запекается 1 час 25 минут). Соль создает в духовке особый микроклимат и запечатывает соки внутри тушки. Готовность проверяем, проткнув кожицу в районе бедра: выделяющийся сок должен быть прозрачным.

Особо праздничная пицца

Фото: Shutterstock

Рецепт на весь год! Просто в другие дни не будете заморачиваться с формой.

НАДО (на 2 порции): Тесто: 150 г муки (1 стакан объемом 250 мл) · 3 г сухих дрожжей · 80 мл воды · 1 ст. ложка растительного масла · 1/4 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки сахара. Начинка: 100 г твердого сыра · 100 г колбасы · 1 крупный помидор · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 ч. ложка сухого орегано · половинка сладкого перца · пара перьев зеленого лука или любая зелень · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. В миске смешиваем теплую кипяченую воду, сахар и дрожжи, перемешиваем. Вливаем масло, добавляем соль, перемешиваем.
  2. Просеянную муку добавляем частями и замешиваем тесто — сначала лопаткой, потом можно и руками. Собираем тесто в шар, накрываем миску полотенцем и ставим в теплое место на 40 минут.
  3. Поднявшееся тесто обминаем. Делим на две части — одну чуть меньше другой. На стол кладем лист пергаментной бумаги, присыпаем мукой и раскатываем тонкие круги, вырезав кружок в центре стаканом.
  4. Переносим тесто на противень вместе с пергаментом и аккуратно защипываем восьмеркой.
  5. Томатную пасту смешиваем с орегано и смазываем тесто.
  6. Колбасу режем кружками или полукругом (если есть формочки для печенья в виде сердечек, самое время ими воспользоваться), перец — квадратиками, помидоры — ломтиками.
  7. Выкладываем сначала колбасу, потом помидоры, солим-перчим и посыпаем тертым сыром.
  8. Духовку разогреваем до 200 °С и выпекаем 15 минут (если у вашей плиты есть режимы, выберите «пицца» или нагрев снизу и сверху).
  9. Перед подачей посыпаем резаным зеленым луком.

Чизкейк без выпечки

Фото: Shutterstock

Женщин, которые не любят чизкейки, не существует!

НАДО (на 8 порций): 250 г хорошего песочного печенья · 10 ст. ложек сливочного масла · 3 ч. ложки желатина · сок 1 лимона · 1/4 стакана сахара · 1 3/4 стакана жирных сливок · 500 г сливочного сыра (типа маскарпоне) · пакетик ванильного сахара. Для украшения: свежие ягоды, сахарная пудра · кондитерские карандаши.

ГОТОВИМ:

  1. Измельчаем печенье в блендере (или при помощи скалки, положив печенье в пакет).
  2. Сливочное масло растапливаем и перемешиваем с печеньем.
  3. Дно круглой разъемной формы диаметром 20 см выстилаем пергаментом. Равномерно выкладываем смесь печенья и масла на дно, утрамбовывая стаканом.
  4. Сухой желатин всыпаем в лимонный сок, добавляем 1 ч. ложку воды и растворяем на водяной бане. Добавляем сахар, перемешиваем до растворения.
  5. Сливки взбиваем, постепенно добавляя сливочный сыр.
  6. Добавляем ванильный сахар, вливаем желатиновую смесь и перемешиваем.
  7. Выкладываем смесь в форму, разравниваем поверхность.
  8. Убираем торт в холодильник минимум на 2 часа (лучше готовить торт вечером и оставить до утра).
  9. Аккуратно разбираем форму. Украшаем торт свежими фруктами или ягодами. Можно нарезать клубнику на четвертинки и выложить всю поверхность. А можно что-то нарисовать от всей души кондитерскими карандашами.

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