Чем порадовать женщин 8 Марта, если вы тот еще кулинар

Простейшая курица

Пицца для вас все же сложновата? А курочка все равно получится, обещаем. Несмотря на 1 кг соли, птица не будет пересоленной.

НАДО (на 2 порции): 1 целая курица весом 1,5 — 2 кг · 1 кг крупной соли (не йодированной). Всё! По желанию: 1 лимон.

ГОТОВИМ:

Соль выкладываем прямо на противень, застеленный фольгой (чтобы потом его не мыть). Курицу моем, сушим бумажными полотенцами досуха. Выкладываем курицу на солевую подушку. По желанию кладем внутрь курицы вымытый лимон целиком. Запекаем при температуре 180 °С из расчета 45 мин. на 1 кг веса (то есть курица весом 1,5 кг запекается 1 час 25 минут). Соль создает в духовке особый микроклимат и запечатывает соки внутри тушки. Готовность проверяем, проткнув кожицу в районе бедра: выделяющийся сок должен быть прозрачным.

Особо праздничная пицца

Рецепт на весь год! Просто в другие дни не будете заморачиваться с формой.

НАДО (на 2 порции): Тесто: 150 г муки (1 стакан объемом 250 мл) · 3 г сухих дрожжей · 80 мл воды · 1 ст. ложка растительного масла · 1/4 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки сахара. Начинка: 100 г твердого сыра · 100 г колбасы · 1 крупный помидор · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 ч. ложка сухого орегано · половинка сладкого перца · пара перьев зеленого лука или любая зелень · соль · перец.

ГОТОВИМ:

В миске смешиваем теплую кипяченую воду, сахар и дрожжи, перемешиваем. Вливаем масло, добавляем соль, перемешиваем. Просеянную муку добавляем частями и замешиваем тесто — сначала лопаткой, потом можно и руками. Собираем тесто в шар, накрываем миску полотенцем и ставим в теплое место на 40 минут. Поднявшееся тесто обминаем. Делим на две части — одну чуть меньше другой. На стол кладем лист пергаментной бумаги, присыпаем мукой и раскатываем тонкие круги, вырезав кружок в центре стаканом. Переносим тесто на противень вместе с пергаментом и аккуратно защипываем восьмеркой. Томатную пасту смешиваем с орегано и смазываем тесто. Колбасу режем кружками или полукругом (если есть формочки для печенья в виде сердечек, самое время ими воспользоваться), перец — квадратиками, помидоры — ломтиками. Выкладываем сначала колбасу, потом помидоры, солим-перчим и посыпаем тертым сыром. Духовку разогреваем до 200 °С и выпекаем 15 минут (если у вашей плиты есть режимы, выберите «пицца» или нагрев снизу и сверху). Перед подачей посыпаем резаным зеленым луком.

Чизкейк без выпечки

Женщин, которые не любят чизкейки, не существует!

НАДО (на 8 порций): 250 г хорошего песочного печенья · 10 ст. ложек сливочного масла · 3 ч. ложки желатина · сок 1 лимона · 1/4 стакана сахара · 1 3/4 стакана жирных сливок · 500 г сливочного сыра (типа маскарпоне) · пакетик ванильного сахара. Для украшения: свежие ягоды, сахарная пудра · кондитерские карандаши.

ГОТОВИМ: