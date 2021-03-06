Чем порадовать женщин 8 Марта, если вы тот еще кулинар

Простейшая курица
Пицца для вас все же сложновата? А курочка все равно получится, обещаем. Несмотря на 1 кг соли, птица не будет пересоленной.
НАДО (на 2 порции): 1 целая курица весом 1,5 — 2 кг · 1 кг крупной соли (не йодированной). Всё! По желанию: 1 лимон.
ГОТОВИМ:
- Соль выкладываем прямо на противень, застеленный фольгой (чтобы потом его не мыть).
- Курицу моем, сушим бумажными полотенцами досуха.
- Выкладываем курицу на солевую подушку.
- По желанию кладем внутрь курицы вымытый лимон целиком.
- Запекаем при температуре 180 °С из расчета 45 мин. на 1 кг веса (то есть курица весом 1,5 кг запекается 1 час 25 минут). Соль создает в духовке особый микроклимат и запечатывает соки внутри тушки. Готовность проверяем, проткнув кожицу в районе бедра: выделяющийся сок должен быть прозрачным.
Особо праздничная пицца
Рецепт на весь год! Просто в другие дни не будете заморачиваться с формой.
НАДО (на 2 порции): Тесто: 150 г муки (1 стакан объемом 250 мл) · 3 г сухих дрожжей · 80 мл воды · 1 ст. ложка растительного масла · 1/4 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки сахара. Начинка: 100 г твердого сыра · 100 г колбасы · 1 крупный помидор · 2 ст. ложки томатной пасты · 1 ч. ложка сухого орегано · половинка сладкого перца · пара перьев зеленого лука или любая зелень · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- В миске смешиваем теплую кипяченую воду, сахар и дрожжи, перемешиваем. Вливаем масло, добавляем соль, перемешиваем.
- Просеянную муку добавляем частями и замешиваем тесто — сначала лопаткой, потом можно и руками. Собираем тесто в шар, накрываем миску полотенцем и ставим в теплое место на 40 минут.
- Поднявшееся тесто обминаем. Делим на две части — одну чуть меньше другой. На стол кладем лист пергаментной бумаги, присыпаем мукой и раскатываем тонкие круги, вырезав кружок в центре стаканом.
- Переносим тесто на противень вместе с пергаментом и аккуратно защипываем восьмеркой.
- Томатную пасту смешиваем с орегано и смазываем тесто.
- Колбасу режем кружками или полукругом (если есть формочки для печенья в виде сердечек, самое время ими воспользоваться), перец — квадратиками, помидоры — ломтиками.
- Выкладываем сначала колбасу, потом помидоры, солим-перчим и посыпаем тертым сыром.
- Духовку разогреваем до 200 °С и выпекаем 15 минут (если у вашей плиты есть режимы, выберите «пицца» или нагрев снизу и сверху).
- Перед подачей посыпаем резаным зеленым луком.
Чизкейк без выпечки
Женщин, которые не любят чизкейки, не существует!
НАДО (на 8 порций): 250 г хорошего песочного печенья · 10 ст. ложек сливочного масла · 3 ч. ложки желатина · сок 1 лимона · 1/4 стакана сахара · 1 3/4 стакана жирных сливок · 500 г сливочного сыра (типа маскарпоне) · пакетик ванильного сахара. Для украшения: свежие ягоды, сахарная пудра · кондитерские карандаши.
ГОТОВИМ:
- Измельчаем печенье в блендере (или при помощи скалки, положив печенье в пакет).
- Сливочное масло растапливаем и перемешиваем с печеньем.
- Дно круглой разъемной формы диаметром 20 см выстилаем пергаментом. Равномерно выкладываем смесь печенья и масла на дно, утрамбовывая стаканом.
- Сухой желатин всыпаем в лимонный сок, добавляем 1 ч. ложку воды и растворяем на водяной бане. Добавляем сахар, перемешиваем до растворения.
- Сливки взбиваем, постепенно добавляя сливочный сыр.
- Добавляем ванильный сахар, вливаем желатиновую смесь и перемешиваем.
- Выкладываем смесь в форму, разравниваем поверхность.
- Убираем торт в холодильник минимум на 2 часа (лучше готовить торт вечером и оставить до утра).
- Аккуратно разбираем форму. Украшаем торт свежими фруктами или ягодами. Можно нарезать клубнику на четвертинки и выложить всю поверхность. А можно что-то нарисовать от всей души кондитерскими карандашами.