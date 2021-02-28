Большое количество лука дает сочность: как запекает рыбу под слоеным тестом Высоцкая

Чтобы блюдо было золотистым, его нужно смазать желтком.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ поделилась рецептом вкусной рыбы под слоеным тестом. Она получается очень сочной за счет большого количества жареного лука в составе.

Ингредиенты: 1 пласт теста слоеного бездрожжевого, 120 граммов семги подкопченной, 2 луковицы, 1 желток, 3 ветки тимьяна, 150 миллилитров бульона рыбного, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 чайная ложка оливкового масла, лавровый лист, щепотка перца, четверть столовой ложки соли.

Заранее разогреваем духовку на 180 градусах. Лук мелко рубим, жарим в смеси оливкового и сливочного масла (по чайной ложке) вместе с тимьяном, перцем, солью и лавровым листом.

Как только лук станет прозрачным, вливаем бульон и увариваем половину жидкости. Далее жидкость сливаем в отдельную посуду, но не выбрасываем, вынимаем тимьян и лаврушку. Взбиваем блендером до однородности, подливая потихоньку сцеженный бульон.

Рыбу нарезаем небольшими пластиками. Тесто раскатываем, делаем два одинаковых круга.

Кулинарную форму промазываем хорошенько сливочным маслом, покрываем слоем теста, кладем рыбу, поливаем луковым составом. Сверху опять кладем тесто и скрепляем края. Смазываем желтком, взбитым с солью, запекаем 10-12 минут.

Смотрите также