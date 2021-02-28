Сыр аппетитно расплавится на твороге и томате: как сделать «быстрый» пирог по рецепту Высоцкой

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ рассказала, как приготовить интересный пирог из готового теста, которое можно приобрести в магазине или сделать самому. Аппетитная начинка делается из творога с приправами, свежего томата и тертого сыра, который заманчиво тает в печи и растекается по выпечке.

Звезда использовала заготовку в виде песочного теста, с таким же успехом можно взять слоеное.

Ингредиенты: 1 пласт теста, 2 крупные помидорки, 200 граммов сухого творога, 100 граммов сыра твердого, 2 яйца, половинка лимона, 3 веточки тимьяна (можно использовать другие любимые травы и зелень), 4 столовые ложки сливок жирных, щепотка перца черного свежемолотого, соль морская.

Тесто размораживаем, духовку разогреваем на 190 градусах. Берем кулинарную форму, застилаем ее полностью пергаментом, Раскладываем по нему тонкий пласт теста, распределяем равномерно, прокалываем вилкой поверхность (не до конца). На 10 минут ставим в печь.

Натираем на мелкой терке сыр. Снимаем цедру с половинки лимона. Творог разминаем с 2/3 сыра, тимьяном, солью, перцем, цедрой. Добавляем взбитое яйцо и сливки.

На корж раскладываем творожную начинку, затем нарезанный слайсами томат, посыпаем оставшимся сыром. Выпекаем 30 минут.

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