С тунцом, оливками и луком: как приготовить аппетитный салат нисуаз, рассказал Ивлев

Тунец из-за низкого содержания холестерина очень популярен в Европе и Америке. И именно с ним делают во Франции знаменитый салат нисуаз, который подают в каждом ресторане этой страны. Однако эту ценную рыбу не очень распробовали в России, на вкус наших жителей она несколько суховата.

Как сделать знаменитую французскую закуску по-настоящему нежной, рассказал Константин Ивлев на своем YouTube-канале. По словам ведущего шоу «На ножах», с тунцом необходимо подавать вареное яйцо, которое наделяет рыбу мягкостью и сочностью.

Ингредиенты: 30 миллилитров оливкового масла, яйцо вареное, 40 граммов маслин, 80 граммов помидоров, 30 граммов листьев салата, 20 граммов зеленой фасоли, 10 граммов красного лука, 20 граммов свежего огурца, 20 граммов зеленого горошка в стручках, 100 граммов консервированного тунца.

В кипящую воду бросить фасоль и горох (можно использовать мороженые), обрезав хвостики, варить одну минуту, затем моментально бросить в ледяную воду. Так цвет овощей сохранится ярко-зеленым. Остудить, нарезать крупно. Смешать с рваными листьями салата и маслинами.

Огурцы почистить, нарезать слайсами. Отправить в ту же миску.

Томаты нарезать крупно, яйца отварить, разрезать пополам, с тунца слить жидкость, нарезать кольцами лук. Эти ингредиента пока не смешивать с остальными.

Заправить салат оливковым маслом, посолить и поперчить, размешать двумя вилками снизу вверх. Положить салат на плоскую тарелку, положить по бокам томаты, половинку яйца, сверху – тунца и лук.

«Это вкусно!» — утверждает Ивлев.

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