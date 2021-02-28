Вкус бабушкиной выпечки: готовим «старомодный» яблочный пирог методом Высоцкой

Замечали, что при всем богатстве выбора в современных кулинариях, мы все равно больше всего тоскуем по простой выпечке, которой нас баловали в детстве бабушки? Один из таких «старомодных» рецептов решила реанимировать Юлия Высоцкая в эфире программы НТВ «Едим дома». Она рассказала, как испечь ароматный яблочный пирог из самых элементарных продуктов, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.

Ингредиенты: 80 граммов муки, 120 граммов сливочного масла, 3 яйца, 80 граммов сахара, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 6 яблок, столовая ложка сахарной пудры.

Духовку заранее прогреваем до 190 градусов. Яблоки очищаем от кожуры и косточек, нарезаем на дольки. Смазываем разъемную форму маслом (уходит граммов 20), можно дополнительно снаружи укрепить ее фольгой, чтобы тесто не вытекало. Выкладываем фрукты.

Муку смешиваем с разрыхлителем, солью. Растапливаем остатки масла. Яйца взбиваем с сахаром, в процессе вливаем масло, всыпаем муку с солью.

Поливаем получившимся тестом яблоки и запекаем 30 минут в духовке. Вынимаем, достаем из формы, посыпаем сахарной пудрой и отправляем в печь опять. На функции «гриль» допекаем еще 3 минуты. Вкусный и быстрый пирог готов!

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