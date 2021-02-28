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Вместо риса — гречка: как готовит ароматные тефтели на томато-сметанной заливке Высоцкая

Ингредиенты в ход идут вполне доступные.

Вместо риса — гречка: как готовит ароматные тефтели на томато-сметанной заливке Высоцкая
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Сладкое-соленое"

Многие привыкли делать тефтели с мясом и рисом. Юлия Высоцкая на своем интернет-проекте «Едим дома!» предложила не ограничиваться этим вариантом и раскрыла секрет ароматного и сочного блюда с гречкой, приготовив к нему вкусную томато-сметанную заливку.

Ингредиенты: свиной фарш — 500 г, гречневая крупа — 100 г (в сухом виде), лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., яйца куриные — 1 шт., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, специи — по вкусу. На соус: кетчуп томатный — 2 ст. л., сметана 15% — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, паприка — 1 щепотка, вода — 300 мл.

Нравятся детям и мужчинам: тефтели с чипсами в томатном соусе от Юлии Высоцкой
Нравятся детям и мужчинам: тефтели с чипсами в томатном соусе от Юлии Высоцкой. Кадр из шоу «Едим дома!»/ НТВ

Натираем мелко морковку, рубим лук, зелень, отвариваем гречку, соединяем все с фаршем. Добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу, вымешиваем до однородной массы.

Мокрыми руками делаем небольшие тефтели, кладем в глубокую кулинарную форму.

Сметану соединяем с кетчупом, приправляем перцем и паприкой, солим, доливаем воды, размешиваем. Заливаем соусом тефтели. Заранее разогреваем духовку на 180 градусах и готовим в ней минут 30 или 40. Готово!

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