«Такого точно не ожидали»: Слуцкая рассказала, как приготовить долму с курицей

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая — мама троих детей и прекрасный кулинар. О том, как приготовить то или иное блюдо, она рассказывает в своем Instagram. Для этого сделала даже специальную рубрику — «Кулинарная пятница». На этот раз чемпионка решила приготовить долму из курицы.

«От меня вы такого точно не ожидали», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: филе бедра курицы – 1 упаковка, большая луковица, круглый рис – 0,5 стакана, виноградные листья, любая зелень, соль, перец, для соуса: сметана, зелень, чеснок.

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Способ приготовления: 1/3 курицы отправляем вариться. Немного солим, кидаем лавровый лист. Нам потом понадобится бульон. Параллельно варим рис в течение 5 минут до полуготовности. 2/3 курицы проворачиваем в мясорубке. Туда же добавляем лук, зелень. Остужаем рис и также добавляем его в фарш. Все тщательно перемешиваем. Солим, перчим. Раскладываем виноградные листья, аккуратно вырезаем центральную жесткую веточку, в серединку кладем фарш и начинаем формировать долмички. На дно кастрюли выкладываем порванные и непригодные виноградные листья. Далее достаточно плотным слоем кладем долму. Сверху можно выложить дольки лимона, но после приготовления нужно их обязательно убрать, чтобы долма не горчила. После того, как вся кастрюля будет заполнена, накрываем долму тарелкой, чтобы она не всплывала. Далее заливаем куриным бульоном так, чтобы тарелка полностью им покрылась. Варим 60–80 минут на среднем огне. Готовим соус. В сметану выдавливаем чеснок и добавляем зелень и перемешиваем.

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