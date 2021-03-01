Гороховый суп с копченой скумбрией! Этот рецепт может вас очень удивить

Надо:
- замороженный зеленый горошек – 400 г (100 р.)
- лук – ½ шт. (1 р.)
- чеснок – 3 зубчика (2 р.)
- сливки 10 % – 100 мл (20 р.)
- скумбрия х/к – ½ тушки (50 р.)
- петрушка – 2 веточки (2 р.)
- растительное масло –20 мл (1 р.)
- соль
- перец
Итого: 3 порции = 176 р., 1 порция = 59 р.
Приготовление:
Чистим репчатый лук и обжариваем на растительном масле. Туда же добавляем чеснок.
Берем кастрюлю, высыпаем на дно замороженный зеленый горошек и также немного обжариваем. После — наливаем воду, солим и перчим.
Совет от шефа: «Найдите баланс воды в супе, добавьте немного воды, если получилась густая консистенция».
Как только суп закипел, добавляем сливки, мелко порезанную петрушку и и доводим снова до кипения.
Затем рубим суп в блендере до пюреобразной консистенции.
Скумбрию разрезаем пополам, снимаем шкурку и отделяем филе ½ скумбрии.
Переливаем суп в порционные тарелки и кладем сверху кусочки скумбрии.
Приятного аппетита!