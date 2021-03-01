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Гороховый суп с копченой скумбрией! Этот рецепт может вас очень удивить

Шеф-повар СТС Александр Белькович предложил необычный вариант приготовления этого блюда.

Гороховый суп с копченой скумбрией! Этот рецепт может вас очень удивить
Необычный рецепт горохового супа. Фото: СТС

Надо:

  • замороженный зеленый горошек – 400 г (100 р.)
  • лук – ½ шт. (1 р.)
  • чеснок – 3 зубчика (2 р.)
  • сливки 10 % – 100 мл (20 р.)
  • скумбрия х/к – ½ тушки (50 р.)
  • петрушка – 2 веточки (2 р.)
  • растительное масло –20 мл (1 р.)
  • соль
  • перец

Итого: 3 порции = 176 р., 1 порция = 59 р.

Приготовление:

Чистим репчатый лук и обжариваем на растительном масле. Туда же добавляем чеснок.

Фото: СТС

Берем кастрюлю, высыпаем на дно замороженный зеленый горошек и также немного обжариваем. После — наливаем воду, солим и перчим.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Найдите баланс воды в супе, добавьте немного воды, если получилась густая консистенция».

Фото: СТС

Как только суп закипел, добавляем сливки, мелко порезанную петрушку и и доводим снова до кипения.

Фото: СТС

Затем рубим суп в блендере до пюреобразной консистенции.

Скумбрию разрезаем пополам, снимаем шкурку и отделяем филе ½ скумбрии.

Фото: СТС

Переливаем суп в порционные тарелки и кладем сверху кусочки скумбрии.

Приятного аппетита!

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