Внутрь положить начинку и сыр: как вкусно запечь картошку с грудинкой по рецепту Высоцкой

Необычный обед или ужин можно сделать очень быстро и из самых простых продуктов.

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома» поделилась очень простым, но в то же время весьма аппетитным блюдом. Она предложила испечь картошку с сочной начинкой из грудинки и сыра.

Ингредиенты: сыр полутвердый – 150 граммов, картошка крупная – 2 штуки, грудинка – 50 граммов, масло сливочное – 30 граммов, лук зеленый – 3 штуки, молоко – 2 столовые ложки, соль.

Картошку в кожуре протыкаем в нескольких местах зубочисткой, запекаем на 180 градусах около 45 минут пока не станет мягкой.

Грудинку нарезаем и обжариваем на сливочном масле. Вынимаем на тарелку. Лук шинкуем, жарим в той же сковороде. Сыр натираем.

Картошку надрезаем вдоль не до конца, ложкой аккуратно вынимаем мякоть, взбиваем ее с молоком. Смешиваем с грудинкой, половиной сыра, луком. Начиняем составом картофельные раковины, посыпаем остатками сыра, заворачиваем в фольгу, чуть оставив сверху щель. И отправляем допекаться в духовку. Минут через 10 сыр подплавится и можно блюдо вынимать.

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