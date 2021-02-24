Не просто сосиски в тесте: Ивлев их нанизывает на палочки и жарит в воздушном кляре

Как приготовить сосиски в пончиках, рассказал телеповар Константин Ивлев на своем YouTube-шоу «Ивлев шеф». Он признался, что это один из его любимых рецептов.

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«Сосиски в стиле пончиков готовятся легко, продуктов используется минимум, а получается — офигенно», — похвастался ведущий программы «На ножах».

Ингредиенты: 4 сосиски молочные, 900 мл растительного масла, горчичный соус, кетчуп по вкусу. На кляр: 100 г пшеничной муки, 100 г кукурузной муки, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. порошка для выпечки (разрыхлитель), 100 мл молока, 70 мл воды, соль и перец по вкусу.

Соединить все сухие продукты на кляр, смешать. Ввести молоко и немного воды, текстура должна получиться, как у густого кефира.

Сырые сосиски разрезать пополам, нанизать на длинные деревянные шпажки. Раскалить в сотейнике растительное масло. Сосиски на палочках окунуть в кляр и пожарить на масле (оно должно полностью покрывать их, а шпажки выглядывать). При этом не стоит сосиски сразу опускать на дно, нужно чуть придержать, чтобы тесто схватилось и не прилипло потом ко дну.

Готовые сосиски подавать с любым соусом. Ивлев предпочел горчичный и кетчуп.

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