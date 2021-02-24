Просто берем вчерашнюю картошку и колбасу: готовим сочную запеканку по рецепту Высоцкой

Сало и сметана отлично сочетаются с любимыми клубнями россиян.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ рассказала, как она готовит аппетитную сочную запеканку. В ход может пойти вчерашняя картошка, которая осталась от обеда, а также колбаса. Сочность блюду подарят сало и сметана.

Ингредиенты: 500 граммов картошки, 4 колбаски сырокопченые, 150 граммов сыра бри, 150 граммов сметаны, 50 граммов сала, луковица крупная, 4 зубчика чеснока, пучок петрушки, 2 столовые ложки оливкового масла.

Картошку, сало, колбасу нарезаем тонкими слайсами. Картофель раскладываем на смазанном маслом противне в два слоя, покрываем салом, ставим в разогретую на 180 градусах духовку (функция «гриль»).

Мелко рубим лук и чеснок, обжариваем на сковороде в масле. Раскладываем по картошке колбасу, луковую смесь, кусочки сыра и заливаем сметаной. Запекаем 20 минут в духовке. Готовую запеканку посыпаем зеленью и сразу подаем к столу.

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