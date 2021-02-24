Вместо муки взяла овсянку: как готовит отличные оладьи с салом и сыром Высоцкая

Они получаются очень ароматными и необычными.

Юлия Высоцкая признается, что любит на завтрак оладьи, а, чтобы одно и то же блюдо не надоедало, она придумывает различные интерпретации его. В одном из литовских ресторанчиков она попробовала лепешки из овсянки и решила их приготовить дома. Плюс – добавила сало (бекон) и сыр. Получилось очень вкусно! Рецептом звезда поделилась на шоу НТВ «Едим дома».

Ингредиенты: стакан овсяных хлопьев, 100 граммов сыра, 100 граммов сала (бекона), 100 граммов сметаны, 1 картошка, 1 яйцо, ветка укропа, стакан молока, столовая ложка оливкового масла, перец, соль.

Хлопья заливаем молоком и оставляем набухать. Картошку отвариваем, очищаем, натираем крупно. Сыр также измельчаем на крупной терке, соединяем. Добавляем яйцо, перец, соль.

Выливаем лишнюю жидкость из овсянки, замешиваем с сыром и картошкой. Мелко рубим сало, жарим шкварки, добавляем в состав. Размешиваем и жарим оладушки на сковороде с маслом обычным способом, выкладывая ложкой состав и переворачивая при появлении румяной корочки.

Подаем к столу с рубленой зеленью и сметаной.

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