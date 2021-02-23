Нужно добавить сыр: как печет вкусные золотистые драники из морковки Высоцкая

В них нет того обилия крахмала, которое присутствует в привычном блюде из картошки.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ рассказала, как она готовит аппетитные драники из морковки. В лепешки звезда также добавляет пармезан. Актриса подчеркнула, что в отличие от картофельного привычного блюда, в этом нет такого количества крахмала.

Ингредиенты: морковка — 3 штуки, сметана нежирная — 100 граммов, пармезан — 50 граммов, яйцо, яичный белок, мука (любая) — 30 граммов, сливки 10% — 50 миллилитров, оливковое масло — 3 столовые ложки, соль морская – щепотка.

Смешиваем яйцо и белок, тертый мелко пармезан, крупно тертую морковь, сливки, муку. Солим и перчим. Жарим с двух сторон на сковороде с маслом минуты по 2-3 с каждой стороны. Выкладываем на противень и запекаем в духовке 5-7 минут. Драники поднимаются и становятся румяными. Подаем к столу со сметаной или с творожным сыром, смешанным с зеленью и чесноком.

Смотрите также