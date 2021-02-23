Вместо масла – сливочный сыр: делаем бутерброды с рыбой за пару минут по рецепту Емельяненко

Шеф-повар Василий Емельяненко поделился на своем YouTube-канале Gadget Chef рецептом быстрых бутербродов с красной рыбой.

«Мы сегодня масло заменим другими ингредиентами и получится гораздо вкусней», — заявил кулинар, известный своим участием в телешоу «Мастер-шеф».

Ингредиенты: малосольный лосось, бородинский хлеб, запеченная свекла, сливочный хрен, творожный сыр, укроп, перец черный.

Обжарить кусочки бородинского хлеба на сковороде без масла, они должны стать хрустящими.

Свеклу заранее запечь в духовке, остудить, нарезать на тонкие ломтики. Творожный сыр смешать с консервированным хреном, намазать эту массу на хлеб. Сверху разместить кусочек свеклы, потом рыбу, посыпать рубленым укропом, поперчить. Готово!

Бутерброды выглядят нарядно, на вкус очень аппетитные и небанальные.

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