Нужно смешать картошку и творог: Высоцкая рассказала, как готовит ленивые пирожки без теста

В ход идут очень простые недорогие продукты.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ поделилась очень простым рецептом ленивых пирожков, с ними справится даже ребенок.

Ингредиенты: картофель – 4 клубня, творог — 250 граммов, яйцо, сметана — 100 граммов, петрушка — 1 веточка, укроп — 1 веточка, пшеничная мука — 3 столовые ложки, кунжутное семя — 2 столовые ложки, оливковое масло — 1 столовая ложка, перец черный – щепотка, соль морская — 1 щепотка.

Картошку натереть на терке (используется вареная в мундире, можно брать вчерашнюю). Смешать с творогом, яйцом, солью, перцем, замесить тесто. Можно воспользоваться блендером.

Сформировать пирожки в форме пухлых сырников, пожарить на растительном масле. Посыпать на тарелке рубленой зеленью, кунжутом и подать к столу со сметаной. Готово!

Смотрите также