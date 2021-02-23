Как испечь пирожки из мгновенного теста: Высоцкая в начинку режет картошку с сыром и чесночком

Дрожжей в составе этого блюда нет.

Наверное, найдется немного людей, которые не любят горячие пирожки. Это символ дома и уюта. Но далеко не все хозяйки любят и умеют возиться с дрожжевым тестом. Юлия Высоцкая на своем кулинарном шоу «Едим дома» на НТВ рассказала, как приготовить их экспресс-методом. При этом начинка в них идет из простых ингредиентов вроде картошки и сыра, но в интересной вариации. Это очень вкусно, утверждает актриса.

Ингредиенты: муки — 420 граммов, сливочного масла — 250 граммов, желток, молока — 2 столовые ложки, сахара коричневого — 1 чайная ложка, соли морской – четверть чайной ложки. На начинку: картошки – 3 клубня, феты в масле — 120 граммов, чеснока — 8 зубчиков, небольшой пучок укропа, розмарина — 2 веточки, оливкового масла — 1 чайная ложка, щепотка перца черного и столько же смеси перцев, соль.

Зубчики чеснока кладем на фольгу, солим, бросаем сюда же розмарин, перчим смесью, сбрызгиваем маслом. Заворачиваем края, запекаем в духовке минут 15, чтобы он стал мягким.

Готовим тесто. Смешиваем 400 граммов муки с сахарным песком и четвертью чайной ложки соли. Масло достаем из холодильника, режем быстро на кубики, всыпаем муку, рубим состав в крошку. Делаем посередине углубление и наливаем 6–8 столовых ложек ледяной воды, вымешиваем. Если необходимо, добавляем еще ледяной воды. Лепим колобок, укутываем в пищевую пленку, отправляем в холодильник минут на 20.

Заранее отваренную в мундире картошку очищаем и нарезаем на кубики, рубим мелко укроп, смешиваем, добавляем фету, запеченный чеснок, солим, перчим, разминаем толкушкой.

Остатки муки рассыпаем по столу, достаем тесто из холодильника, раскатываем пласт толщиной в 2-3 см, тарелкой или формой вырезаем кружки, кладем в середину начинку, вылепливаем пирожки. Делать их нужно быстро, чтобы масло в тесте не растаяло.

Расстилаем пергамент по противню, раскладываем пирожки, смазываем смесью желтка и молока. Выпекаем минут 20 на 190 градусах до готовности. Вместо картошки можно класть в начинку творог, добавлять в состав оливки.

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