Рецепты трех популярных соусов, которые очень легко приготовить дома

Болоньезе

Для спагетти и других видов пасты. Можно заморозить впрок и потом готовить вкуснейшие спагетти за считаные минуты. Подойдет и для отварного риса.

НАДО: 750 г мясного фарша · 1 кг помидоров в собственном соку без кожицы · 1 луковица · 1 морковь · 1 стебель сельдерея · 1/2 стакана красного сухого вина · 1/4 стакана жирных сливок · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 ч. ложки соли · 1/4 ч. ложки черного перца · 1/ 8 ч. ложки мускатного ореха.

ГОТОВИМ:

Лук и сельдерей мелко режем, морковь натираем. В кастрюле (лучше с толстыми стенками) разогреваем масло, выкладываем лук, морковь и сельдерей и жарим, помешивая, около 10 минут. Выкладываем фарш, жарим, пока он не станет серым. Вливаем вино, доводим до кипения, добавляем помидоры и разминаем их ложкой, солим-перчим, добавляем мускатный орех. Доводим до кипения. Убавляем огонь до минимального и тушим, периодически помешивая, 1 час. Добавляем сливки, доводим до кипения, снимаем с огня. Подаем, выложив порцию соуса на спагетти и слегка присыпав тертым пармезаном.

Сырный

Макать в него можно что угодно: от чипсов, жареного картофеля до отварной брокколи. А можно подать к пасте, жареному мясу.

НАДО: 300 мл молока · 1 луковица · 15 г сливочного масла · 100 г сыра эмменталь · 20 г пармезана · 1 ст. ложка муки · 1 лавровый листик · пара щепоток мускатного ореха · соль · перец.

ГОТОВИМ:

В сотейник наливаем молоко. Луковицу произвольно шинкуем и отправляем в молоко. Добавляем лавровый лист. Доводим до кипения, снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться 20 минут. Молоко процеживаем, лук и лавровый лист выбрасываем. Сыр натираем на мелкой терке. В сковороде растапливаем сливочное масло, насыпаем муку и пассеруем ее до золотистости. Вливаем молоко и варим до загустения на слабом огне. Солим-перчим, добавляем мускатный орех, перемешиваем. Всыпаем сыр, еще раз перемешиваем и снимаем с огня. Соус готов.

Бешамель

Французский белый соус, незаменимый при приготовлении лазаньи, жюльенов, также подходит для мясных, овощных, рыбных блюд. А добавляя в него травы, тертый сыр, вы каждый раз будете создавать новый соус с разными вкусовыми оттенками.

НАДО: 900 мл молока · 75 г сливочного масла · 75 г пшеничной муки ·

1/3 ч. ложки молотого черного перца · 1/3 ч. ложки мускатного ореха · 1/2 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ: