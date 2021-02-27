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Рецепты трех популярных соусов, которые очень легко приготовить дома

Легко и непринужденно освежаем впечатления от привычных блюд.

Рецепты трех популярных соусов, которые очень легко приготовить дома
Рецепты соусов. Фото: Shutterstock

Болоньезе

Соус Болоньезе. Фот
Соус Болоньезе. Фото: Shutterstock

Для спагетти и других видов пасты. Можно заморозить впрок и потом готовить вкуснейшие спагетти за считаные минуты. Подойдет и для отварного риса.

НАДО: 750 г мясного фарша · 1 кг помидоров в собственном соку без кожицы · 1 луковица · 1 морковь · 1 стебель сельдерея · 1/2 стакана красного сухого вина · 1/4 стакана жирных сливок · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 ч. ложки соли · 1/4 ч. ложки черного перца · 1/ 8 ч. ложки мускатного ореха.

ГОТОВИМ:

  1. Лук и сельдерей мелко режем, морковь натираем.
  2. В кастрюле (лучше с толстыми стенками) разогреваем масло, выкладываем лук, морковь и сельдерей и жарим, помешивая, около 10 минут.
  3. Выкладываем фарш, жарим, пока он не станет серым.
  4. Вливаем вино, доводим до кипения, добавляем помидоры и разминаем их ложкой, солим-перчим, добавляем мускатный орех. Доводим до кипения.
  5. Убавляем огонь до минимального и тушим, периодически помешивая, 1 час.
  6. Добавляем сливки, доводим до кипения, снимаем с огня.
  7. Подаем, выложив порцию соуса на спагетти и слегка присыпав тертым пармезаном.

Сырный

Соус Сырный. Фото
Соус Сырный. Фото: Shutterstock

Макать в него можно что угодно: от чипсов, жареного картофеля до отварной брокколи. А можно подать к пасте,  жареному мясу.

НАДО: 300 мл молока · 1 луковица · 15 г сливочного масла · 100 г сыра эмменталь · 20 г пармезана · 1 ст. ложка муки · 1 лавровый листик · пара щепоток мускатного ореха · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. В сотейник наливаем молоко. Луковицу произвольно шинкуем и отправляем в молоко. Добавляем лавровый лист.
  2. Доводим до кипения, снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться 20 минут.
  3. Молоко процеживаем, лук и лавровый лист выбрасываем.
  4. Сыр натираем на мелкой терке.
  5. В сковороде растапливаем сливочное масло, насыпаем муку и пассеруем ее до золотистости.
  6. Вливаем молоко и варим до загустения на слабом огне.
  7. Солим-перчим, добавляем мускатный орех, перемешиваем. Всыпаем сыр, еще раз перемешиваем и снимаем с огня. Соус готов.

Бешамель

Соус Бешамель. Фото
Соус Бешамель. Фото: Shutterstock

Французский белый соус, незаменимый при приготовлении лазаньи, жюльенов, также подходит для мясных, овощных, рыбных блюд. А добавляя в него травы, тертый сыр, вы каждый раз будете создавать новый соус с разными вкусовыми оттенками.

НАДО: 900 мл молока · 75 г сливочного масла · 75 г пшеничной муки ·

1/3 ч. ложки молотого черного перца · 1/3 ч. ложки мускатного ореха · 1/2 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

  1. В сотейнике растапливаем масло на среднем огне.
  2. Убавляем огонь до слабого, добавляем по чуть-чуть муку и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.
  3. Добавляем треть молока и перемешиваем, разбивая возможные комочки.
  4. Добавляем еще треть молока, перемешиваем, вливаем оставшееся молоко и добавляем соль, перец и мускатный орех.
  5. Мешаем соус, пока он не загустеет, и снимаем с огня.

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