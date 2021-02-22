Аромат – закачаешься: Высоцкая поделилась аппетитным рецептом рыбы в чесночно-имбирном маринаде

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» НТВ поделилась универсальным рецептом рыбы в чесночно-имбирном маринаде. Таким способом можно ее просто засолить и есть по прошествии ночи, а можно потом пожарить на гриле (уличном или в духовке), либо на сковороде-гриль или сковороде с антипригарным покрытием.

Рецепт хорошо подходит для семги и скумбрии. Второй вид рыбы, правда, требует более длительного маринования — 48 часов. Готовое блюдо Высоцкая предлагает выкладывать на поджаренный хлеб с листьями салата. Смотрится оно очень симпатично.

Ингредиенты: 500 граммов рыбы (семга или скумбрия) с кожей, половина буханки любимого хлеба, 100 граммов салата, 2 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка бальзамического уксуса, щепотка перца, соль. На маринад: лайм, небольшой корень имбиря, 1 головка чеснока, 3 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки рисового уксуса, столовая ложка сахара, 1 сухой перец чили.

Рыбу нарезать на кусочки, измельчить на терке имбирь, раздавить и изрубить чеснок, перец чили, выдавить из лайма сок. Смешать все ингредиенты для маринада, вылить его в контейнер. Выложить сюда рыбу, аккуратно распределить рассол. Если готовить для жарки, то оставить можно пропитываться минимум на час. Если для дальнейшего употребления в пищу — минимум на 8 часов семгу и 48 часов скумбрию.

Рыбу зажарить, держа на огне по 3–4 минуты с каждой стороны. Хлеб нарезать на куски, тоже поджарить. Сбрызнуть бальзамическим уксусом оливковым маслом листья салата. Посолить и поперчить. Разложить по хлебу, потом сверху расположить рыбу.

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