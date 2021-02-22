Пальчики оближешь: итальянский бабушкин торт от Наталии Антоновой

Наталия Антонова успевает не только служить в театре, писать картины, но и радовать домочадцев вкусными блюдами. На этот раз актриса решила испечь итальянский бабушкин торт. А рецептом поделилась в своем Instagram.

Ингредиенты: сливочное масло – 200 г, пшеничная мука – 500 г, сахар – 380 г, лимонная цедра – 2 чайные ложки, молоко – 750 мл, яйцо – 4 штуки, ванилин – щепотка, сахарная пудра по вкусу.

Способ приготовления: 450 г муки, 160 г сахара и 1 ч. л. мелко натертой цедры лимона перемешать в глубокой миске, затем добавить масло, нарезанное кусочками, и перетереть все в крошку. Убрать в холодильник. Сделать крем. Смешать 750 мл молока, 3 яйца, 50 г муки, 220 г сахара, щепотку ванилина в кастрюле. Поставить на небольшой огонь и сварить, постоянно помешивая, до тех пор, пока не начнет загустевать. Добавить 1 ч. л. натертой цедры лимона, хорошо перемешать и оставить слегка остыть.

Тесто разделить на две части. Подготовить разъемную форму, выложив дно бумагой. Духовку включить на 160 градусов. В 1 половину теста добавить 1 яйцо и хорошо перемешать. Эту половину выложить в форму и руками равномерно распределить по ее дну и стенкам, образовав бортики, на глаз прикинув, чтобы они были чуть выше, чем количество крема. Дно проколоть вилкой в нескольких местах. Вылить крем и распределить его лопаткой.

Второй половиной теста (то есть крошками) аккуратно покрыть крем. Не давить, они не должны смешаться. Выпекать 50 минут при 160 градусах, затем повысить температуру до 180 градусов и выпекать еще 10 минут. Дать торту остыть, прежде чем доставать из формы. Готовый торт посыпать сахарной пудрой.

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