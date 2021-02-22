Хрустящая и сочная: Высоцкая советует к празднику запечь курочку на банке пива

Мариновать мясо в напитке не нужно.

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома» обнародовала несколько рецептов, которые она предлагает реализовать на праздники. Один из них, от подписчицы актрисы, выделяется своей необычностью и простотой одновременно. Речь идет о румяной запеченной курочке на банке пива. При этом пенный напиток в ход не идет, он просто пропитывает мясо своими парами.

Ингредиенты: курица весом в 1 кг, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 банка пива, чайная ложка паприки копченой, столько же кориандра молотого, а также сахара коричневого, 2 столовые ложки соуса барбекю, соль по вкусу.

Духовку сразу ставим нагреваться на 200 градусах. Смешиваем соль, перец, сахар, кориандр, паприку. Натираем курицу вначале маслом, потом этой смесью. Из банки пива (500 миллилитров) выливаем половину напитка, насаживаем курицу на нее верхом.

Ставим в духовку и запекаем минут 50-60. Примерно за 10 минут до готовности, курицу достаем и смазываем соусом, отправляем назад.

Курочка должна стать румяной и очень аппетитной. Горячей подаем к столу.

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