Главное – правильно натереть картошку: Высоцкая раскрыла секрет вкусных и нежных драников

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» рассказала, как пожарить особенно нежные драники. Такие готовят в Литве, там их называют картофельными блинами. Самый главный секрет блюда – это правильно выбранная терка, она должна быть самой мелкой, той, что измельчает овощи в пюре, а не стружку. Кроме того, в составе очень мало муки – всего одна ложка, нет яиц, но добавлен для аромата и пикантности лук, для мягкости – молоко.

Ингредиенты: 10 картофелин, 1 луковица, 100 граммов сметаны, 4 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки молока, 1 столовая ложка муки, щепотка перца, соль.

Натираем картошку и лук на самой мелкой терке буквально в пюре. Ложкой снимаем с поверхности лишний сок. Вливаем молоко, всыпаем муку, солим, перчим, размешиваем.

Жарим на разогретой сковороде с маслом, выкладывая драники ложкой. Подаем со сметаной. Получается вкусно и нежно!

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